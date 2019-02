CVC fecha 2014 com reservas 9,9% maiores

São Paulo – A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens encerrou o quarto trimestre de 2014 com crescimento de 9,9% nas reservas confirmadas na comparação com igual trimestre de 2013. Já as reservas embarcadas tiveram aumento de 20,9% na mesma base de comparação. Os dados não são auditados.

Em comunicado ao mercado, a empresa destaca o crescimento das reservas confirmadas apesar do impacto negativo das eleições presidenciais no mês de outubro (as quais apresentaram crescimento de 6,1% em relação a outubro de 2013).

A empresa ressalta que as reservas em novembro e dezembro cresceram a uma taxa significantemente superior (aumento de 12,1% em relação ao mesmo período em 2013).

No ano de 2014, apesar do impacto negativo da Copa do Mundo da FIFA no segundo trimestre e das eleições presidenciais em outubro, as reservas confirmadas cresceram 10,3% no período.

O crescimento se deveu, segundo a companhia, principalmente devido à abertura de novas lojas, pelo crescimento das vendas online de aproximadamente 45% e pelo aumento das vendas nas mesmas lojas (as quais aumentaram basicamente em linha com a inflação).

Já o crescimento de 20,9% das reservas embarcadas no quarto trimestre do ano ficou 5 pontos porcentuais acima das estimativas da companhia. Segundo a CVC, o forte crescimento foi oriundo de várias iniciativas de marketing e vendas, além do impacto da postergação das férias de julho (durante a Copa do Mundo da FIFA) para dezembro.

“É importante enfatizar que a CVC manteve a margem no nível de produto, uma vez que as promoções são realizadas com base em descontos oferecidos por nossos fornecedores e repassados aos consumidores”, informa.

No ano de 2014, as reservas embarcadas cresceram 14,2%, segundo a empresa, levemente acima do crescimento histórico e das estimativas da companhia para 2014.

Lojas

A CVC informa ainda que teve um incremento de 63 lojas entre outubro e dezembro, resultando na abertura líquida de 120 lojas em 2014, excedendo assim o objetivo da empresa de 100 aberturas.

A empresa destaca ainda que lançou na metade de outubro uma nova versão da plataforma de internet, unificando as três plataformas existentes (vendas online, lojas exclusivas e agentes independentes), resultando em uma melhor experiência de utilização para os usuários, bem como na maior eficiência das nossas operações de TI.

“Conforme esperado neste tipo de migração, o processo de estabilização da nova plataforma durou três meses, impactando adversamente as reservas confirmadas nos meses de outubro e novembro, bem como parte do mês de dezembro, retornando aos níveis históricos apresentados recentemente na segunda metade de dezembro”, diz a CVC.