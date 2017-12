Custos de direção autônoma podem cair até 90% em 2025, diz Delphi

Detroit – A Delphi Automotive, que está mudando seu nome para Aptiv, quer reduzir o custo de veículos autônomos em mais de 90 por cento, para cerca de 5 mil dólares, até 2025, de acordo com o presidente-executivo Kevin Clark.

A ação da Aptiv, que começa a ser negociada na terça-feira sob o ticker APTV na bolsa de Nova York, também quer ajudar as montadoras a repensar a forma como os veículos são projetados e montados e ganhar dinheiro com os dados gerados por veículos elétricos autônomos.

A Delphi Technologies, uma companhia separada, continuará a ser listada sob o símbolo DLPH e focará em componentes tradicionais de motores. A Aptiv se concentrará em direção autônoma e outras tecnologias.

Embora as atuais estimativas para o custo de um pacote dehardware e software para direção autônoma variem de 70 mil a 150 mil dólares, “o custo do conjunto de direção autônoma até 2025 diminuirá para cerca de 5 mil dólares, devido ao desenvolvimento da tecnologia e o (maior) volume”, disse Clark em entrevista.

Uma das maiores oportunidade para a redução de custos, disse Clark, acontecerá com as montadoras, em parceria com companhias como a Delphi/Aptiv começando a refazer a engenharia básica das plataformas dos veículos, especificamente para acomodar motores elétricos, baterias e sensores automotivos.

“Olhando daqui cinco a dez anos, considerando a quantidade softwares inseridos nos carros, a complexidade dos sistemas (de direção autônoma) e infotenimento, a arquitetura básica do veículo precisa ser repensada”, ele disse.