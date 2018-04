Custo de manutenção da Gol é bom demais para ser verdade, diz Citi

São Paulo – A contabilidade da Gol Linhas Aéreas Inteligentes parece estar um pouco fora de sintonia para o Citigroup.

O banco rebaixou a recomendação para as ações da cia. aérea de neutra para venda, dizendo que as práticas de “contabilidade diferenciada” da empresa significam que seus números operacionais podem ser exagerados em comparação com os de seus pares regionais.

“Há ajustes nos padrões contábeis da Gol que são difíceis de explicar”, os analistas Stephen Trent e Cristina Acle escreveram em nota para os clientes.

A assessoria de imprensa da Gol não respondeu imediatamente às ligações e e-mails solicitando comentários.

As ações caíram até 3,7% em São Paulo, depois de subir 56 por cento até a quarta-feira.

A Gol reporta alguns dos menores custos de manutenção entre os pares, deixando os analistas do Citi intrigados. Eles admitem que isso pode ter a ver com o fato de que a companhia voa um único modelo de aeronave, o Boeing 737NG, mas o custo ainda é mais do que um desvio padrão abaixo da média de US $ 333.000 por avião para Azul, Copa e Latam nos últimos oito trimestres. A Ryanair, que também opera apenas o 737NG, tem um custo de manutenção de US $ 361.000 por avião, contra os US $ 252.000 da Gol.

Os aviões da Gol também são mais antigos. A idade média da frota da Gol é de 9,2 anos contra 5,6 anos da Azul, 7 anos da Latam e 7,2 anos da Copa, disse o Citi.

O Citi também tem dúvidas sobre números operacionais. Apesar das grandes melhorias nas margens ajustadas desde 2015, o fluxo de caixa das operações foi de apenas R$ 441 milhões, com R$ 4,6 bilhões em Ebitdar. Em comparação, a Copa gerou US $ 1,3 bilhão em fluxo de caixa operacional no período, 2% acima do seu Ebitdar.

“A baixa conversão do Ebitdar pela Gol em fluxos de caixa operacional pode significar que a lucratividade operacional é provavelmente superestimada em relação a seus pares”, disse o Citi.