CTEEP tem lucro 6% menor em 2010

São Paulo – A transmissora de energia elétrica Cteep informou nesta segunda-feira que seu lucro líquido caiu 5,8 por cento em 2010, para 812,17 milhões de reais, na comparação com 2009.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou 1,176 bilhão de reais, queda de 3,3 por cento frente ao obtido em 2009. No período, a margem recuou de 56,6 para 52,1 por cento.

A companhia não informou de imediato o resultado do quarto trimestre apenas. O resultado apresentado nesta segunda-feira é o primeiro da empresa apresentado de acordo com o critério de contabilidade IFRS, que apresentou um efeito positivo de cerca 34 milhões de reais na linha final do balanço.

Segundo cálculos da Reuters com base nos resultados divulgados anteriormente, a Cteep registrou lucro líquido de 210,71 milhões de reais nos três últimos meses de 2010.

Em 2010 como um todo, a Cteep teve receita líquida de 2,256 bilhões de reais, crescimento de 5 por cento sobre o faturamento de 2009.

A empresa afirma ser responsável pelo tráfego de 30 por cento da energia elétrica produzida no país e por 60 por cento da energia consumida no Sudeste. A companhia é controlada pela colombiana ISA, que detém 89,4 por cento das ações ordinárias da Cteep.

A companhia fechou 2010 com um resultado financeiro mostrando despesas de 356,3 milhões ante 271,7 milhões de reais em 2009, devido a um maior endividamento. A dívida líquida no ano passado somou 1,373 bilhão de reais.