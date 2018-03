Aumento de preços ajuda CSN a ter lucro de R$378 mi no 4º trimestre

São Paulo – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) teve lucro líquido de 378 milhões de reais no quarto trimestre, ante lucro de 256 milhões de reais de julho a setembro, apoiada por aumento de preços do aço.

No acumulado de 2017, a CSN teve lucro líquido de 111 milhões de reais, ante prejuízo de 853 milhões em 2016.

O resultado operacional da companhia medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de 1,556 bilhão de reais no último trimestre do ano passado, contra 1,006 bilhão no trimestre imediatamente anterior.

Em termos ajustados, o Ebitda atingiu 1,2 bilhão de reais no trimestre, versus 1,21 bilhão no trimestre anterior, enquanto a margem Ebitda ajustada ficou estável em 22,9 por cento.

A receita líquida no período somou 4,99 bilhões de reais, montante 4 por cento superior na comparação sequencial.

No seu relatório, a empresa atribuiu o crescimento à “melhora no desempenho pelos reajustes de preços dos produtos siderúrgicos, enquanto no segmento de mineração, o incremento ocorreu pelo maior preço realizado do minério de ferro”.

O resultado financeiro líquido foi negativo em 860 milhões de reais, devido à valorização do dólar frente ao real (+4,4 por cento) no trimestre.

A siderúrgica fechou 2017 com dívida líquida de 26,27 bilhões de reais, pouco acima dos 25,7 bilhões de reais de setembro. A relação dívida líquida sobre Ebitda subiu de 5,48 para 5,66 vezes.

Executivos da siderúrgica detalham os resultados do período em teleconferência com analistas nesta quarta-feira às 11h.