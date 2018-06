CSN conclui venda de ativo nos EUA por US$ 400 milhões

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informa que concluiu nesta sexta-feira, 29, a venda da totalidade da participação societária na Companhia Siderúrgica Nacional, LLC, empresa localizada nos Estados Unidos, para a Steel Dynamics, Inc., por US$ 400 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa ressalta que o valor final da operação ainda estará sujeito a um ajuste pós-fechamento de acordo com o capital de giro nesta data, a ocorrer em até 100 dias.

“Espera-se que o resultado da transação, considerando-se a somatória do valor recebido no fechamento e o ajuste de capital de giro, seja uma redução total do endividamento líquido da CSN de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, considerando-se a taxa de câmbio atual”, afirma a empresa.

Segundo a siderúrgica, a operação faz parte do plano de desinvestimento e desalavancagem da CSN.

A empresa ressalta que manterá suas atividades comerciais de importação e distribuição no importante mercado norte-americano por meio de outra subsidiária constituída para este fim.