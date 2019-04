CSN anuncia captação de US$ 1 bilhão em bônus

São Paulo — Na noite desta quarta-feira, 10, a Companhia Siderúrgica Nacional anunciou captação de US$ 1. Os notes emitidos pela subsidiária CSN Resources com valor de US$ 600 milhões e vencimento em 2026 têm juros de 7,625% ao ano; já os demais US$ 400 milhões vieram de reabertura de bônus com vencimento em 2023, com juros de 7,625% ao ano. A liquidação dos bônus, que têm garantia da CSN, deve ocorrer em 17 de abril.

Em comunicado ao mercado, a CSN diz que os recursos líquidos obtidos com a captação servirão para recomprar notes 2019 (6,875%) da CSN Islands XI e parcialmente notes 2020 (6,50%) da CSN Resources em circulação – tal que o montante de principal agregado das Notes 2020 não exceda US$ 1,0 bilhão deduzido as Notes 2019 validamente ofertadas e habilitadas para recompra, como anunciado em 5 de abril.