Cruzeiro do Sul compra Universidade Positivo, do Paraná

São Paulo – A Cruzeiro do Sul Educacional anunciou nesta quinta-feira (5) a aquisição da Universidade Positivo, que tem 1.650 colaboradores e 33 mil alunos, destes 23 mil na modalidade presencial, distribuídos em oito campi no Paraná: um em Londrina e sete em Curitiba. Com a compra, o grupo educacional passa a atender cerca de 350 mil alunos e a contar com mais de 9.100 colaboradores, por meio de 17 instituições presenciais de educação básica e ensino superior nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte-Nordeste. O valor da transação não foi divulgado.

“Este é mais um momento importante para nós, pois é a segunda grande aquisição em 2019, sendo que em 2018 também realizamos aquisições representativas. Estamos chegando a regiões do Brasil onde não atuávamos no ensino presencial, sempre priorizando a qualidade de ensino e respeitando a história e a tradição regional de cada instituição adquirida”, explica Fábio Ferreira Figueiredo, diretor de planejamento da Cruzeiro do Sul Educacional, em nota.

Figueiredo se refere à aquisição do Centro Universitário Braz Cubas, de São Paulo, que ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao cumprimento de condições precedentes de praxe.

“Com este acordo, encerramos um relevante movimento de redefinição do nosso portfólio, que ocorre com o objetivo de priorizar foco e investimentos nas nossas demais áreas de atuação, especialmente nas nossas frentes de ensino básico. Poderemos concentrar mais esforços em realizar novas aquisições e investir na qualidade de nossa rede de escolas”, diz o presidente da Positivo Educacional, Lucas Guimarães, em nota.