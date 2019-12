Credores da Odebrecht adiaram para o dia 19 de dezembro a votação de um novo plano de recuperação judicial do conglomerado apresentado nesta terça-feira, de acordo com assessores do grupo.

A companhia disse em um comunicado que 20 das 21 subsidiárias concordaram em adiar a votação para o dia 19. Credores de Atvos Investmentos ainda estão discutindo o adiamento.