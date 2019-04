Credit Suisse tem lucro e receita acima do esperado no 1º trimestre

Zurique — O Credit Suisse iniciou nesta quarta-feira, 24, a temporada de balanços de grandes bancos europeus, divulgando ganhos acima do esperado no primeiro trimestre. Na Bolsa de Zurique, a ação do Credit saltava mais de 4% cerca de 10 minutos após a abertura do pregão.

Entre janeiro e março, o banco suíço teve lucro líquido de 749 milhões de francos suíços (US$ 735 milhões), 8% maior que o ganho de 694 milhões de francos do mesmo intervalo do ano passado.

Já a receita trimestral totalizou 5,39 bilhões de francos suíços no período, ante 5,64 bilhões de francos um ano antes.

Os resultados superaram expectativas de lucro líquido de 682 milhões de francos suíços e receita de 5,20 bilhões de francos, segundo analistas consultados pelo próprio Credit Suisse.

Os números trimestrais positivos vieram depois de o Credit garantir em 2018 seu primeiro lucro anual desde 2014, na esteira de um plano de reestruturação que durou três anos.