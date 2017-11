Credit Suisse planeja concluir reestruturação em 2018

Zurique – O Credit Suisse anunciou hoje que pretende concluir sua reestruturação em 2018 e apresentou novas projeções para os próximos anos.

O banco suíço espera atingir retorno sobre capital tangível (Rote, pela sigla em inglês) de 10% a 11% em 2019 e de 11% a 12% em 2020.

No fim deste ano, o Credit irá atingir sua meta de 2018 de lucro ajustado antes de impostos de 700 milhões de francos suíços (US$ 710,9 milhões) na divisão de gestão de ativos da Ásia e do Pacífico. Como resultado, a meta para o ano que vem foi elevada a 850 milhões de francos suíços.

A instituição também pretende ampliar o retorno para acionistas e distribuir 50% do lucro líquido obtido principalmente por meio de recompras de ações ou dividendos especiais.

Em reação ao anúncio, a ação do Credit operava em forte alta de 4,1% na Bolsa de Zurique por volta das 10h05 (de Brasília).