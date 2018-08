Crédit Agricole tem alta no lucro a 1,44 bi de euros e supera previsão

Paris – O Crédit Agricole registrou lucro líquido de 1,44 bilhão de euros (US$ 1,68 bilhão) no segundo trimestre, um crescimento de 6,4% na comparação com igual período do ano passado. A receita do banco francês ficou em 5,17 bilhões de euros, também superior ao resultado de 4,71 bilhão de euros do segundo trimestre de 2018.

Analistas haviam previsto lucro líquido de 980,7 milhões de euros e receita de 4,89 bilhões de euros, segundo a FactSet, portanto os números divulgados superaram a expectativa. Excluindo-se itens excepcionais, o lucro líquido subjacente cresceu quase 20% na comparação anual, a 1,42 bilhão de euros. Após o balanço, a ação do banco subia 1,97% na Bolsa de Paris, às 5h30 (de Brasília).