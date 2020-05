CPFL tem lucro líquido de R$ 904,1 milhões no trimestre, alta de 58,5%

A CPFL apurou lucro líquido de R$ 904,126 milhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 58,5% ante os R$ 570,358 milhões registrados um ano antes.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia de energia elétrica no trimestre ficou em R$ 1,696 bilhão, alta de 10,8% na comparação anual. Segundo explica a CPFL, o resultado é reflexo principalmente do desempenho do segmento de distribuição. A empresa destaca que os segmentos de geração renovável e convencional também apresentaram bons resultados.

A receita operacional líquida da CPFL, excluindo construção, foi de R$ 6,786 bilhões entre janeiro e março deste ano, alta de 1 1% na comparação anual. O resultado financeiro ficou positivo em R$ 121 milhões no trimestre, revertendo resultado negativo de R$ 220 milhões do mesmo período de 2019.

A dívida líquida da CPFL fechou março em R$ 14,682 bilhões, queda de 10,7% em relação ao final do primeiro trimestre do ano passado. Dos R$ 20,252 bilhões de dívida bruta da companhia, R$ 12,797 bilhões são do segmento de distribuição.