CPFL Energias Renováveis informa renúncia de diretor presidente

São Paulo – A CPFL Energias Renováveis , do Grupo CPFL , anunciou que Gustavo Sousa renunciou aos cargos de diretor presidente, diretor Financeiro e de Relações com Investidores interino e membro do Conselho de Administração da companhia, de acordo com comunicado publicado nesta sexta-feira.

O executivo, que segundo a empresa renunciou aos cargos “para seguir novos rumos profissionais”, deixará a CPFL em 2 de março, quando será substituído interinamente por Andre Dorf, presidente do Conselho de Administração da companhia, nos cargos de diretor presidente, financeiro e de relações com investidores.