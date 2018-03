CPFL Energia tem lucro líquido de R$498 mi no 4° tri, alta de 263%

São Paulo – A elétrica CPFL Energia, controlada pela chinesa State Grid, reportou um lucro líquido de 498 milhões de reais no quarto trimestre de 2017, alta de 262,6 por cento na comparação anual, informou a companhia nesta terça-feira.

A empresa, que controla distribuidoras de eletricidade, tem ativos em geração e transmissão e atua na comercialização de energia, teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,37 bilhão de reais de outubro a dezembro. O valor é 36 por cento superior ao registrado no mesmo período de 2016 e um recorde na história da CPFL.

“O desempenho reflete a melhora na performance operacional de todas as áreas de negócio do grupo”, afirmou a CPFL, em nota. A elétrica destacou também um crescimento de 15 por cento na energia distribuída por suas concessionárias em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, “refletindo a retomada da atividade econômica”.

No ano, a CPFL somou lucro líquido de 1,24 bilhão de reais, um crescimento de 41,4 por cento frente a 2016. Já a geração de caixa medida pelo Ebitda cresceu 18 por cento na comparação anual, para 4,86 bilhões de reais.

A receita operacional líquida da elétrica foi de cerca de 7,46 bilhões de reais no quarto trimestre, avanço de 35,3 por cento. No ano, a receita líquida somou 26,7 bilhões de reais, quase 40 por cento superior ao registrado em 2016.

A companhia investiu 2,6 bilhões de reais em 2017, o que representa o maior valor anual na história da CPFL. Na comparação com o ano anterior os aportes cresceram 14,3 por cento.