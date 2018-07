CPFL Energia aprova concessão de garantia para financiar subsidiárias

Fabiana Holtz, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Conselho de Administração da CPFL Energia aprovou a outorga de garantia até R$ 1,374 bilhão, por meio de aval ou fiança da CPFL Energia, para financiamento de suas subsidiárias, diz ata de reunião realizada em 16 de julho.

Além disso, o conselho recomendou aos seus representantes nos órgãos de administração das companhias controladas o voto favorável para possível aprovação da contratação de empréstimos em moeda estrangeira com CDI swap, bem como a cessão deste swap como garantia; e a emissão de debêntures ou outras operações de capital de giro; qualquer uma delas nas seguintes condições: montante de até R$ 1,374 bilhão, ou valor equivalente em outras moedas, com garantia da CPFL Energia, ainda que a soma dos limites individuais descritos abaixo seja maior do que o total aprovado.

Assim, para a CPFL Paulista o valor é de até R$ 894 milhões; para CPFL Piratininga, de até R$ 197 milhões; para RGE, de até R$ 116 milhões; para RGE Sul, de até R$ 220 milhões; para a CPFL Jaguari, de até R$ 124 milhões; e para a CPFL Brasil, de até R$ 98 milhões.