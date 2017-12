CPFL deve avançar em oportunidades de distribuição, diz chairman

São Paulo – A elétrica CPFL Energia foi encorajada pelo presidente de seu Conselho de Administração, Yumeng Zhao, representante da chinesa State Grid, controladora da companhia, a buscar oportunidades de investimento em distribuição de eletricidade, segundo ata de reunião do colegiado divulgada nesta sexta-feira.

A fala do executivo aconteceu em reunião no dia 15 de dezembro, quando os conselheiros aprovaram o Plano Estratégico do Grupo CPFL para o período entre 2018 e 2022.

“A diretoria é encorajada a utilizar os fundos próprios da companhia para avançar nas oportunidades de investimentos de distribuição que possam melhorar o retorno do investimento a partir do início de 2021 (se sem a necessidade de aporte de capital pelo acionista)”, disse Zhao, de acordo com a ata do encontro.

O presidente do colegiado também propôs que a diretoria “promova ainda mais a integração das equipes chinesas e brasileira” e o alinhamento entre as culturas corporativas da State Grid e da CPFL.

A State Grid passou a comandar a CPFL no início deste ano, após ter aprovada no final de 2016 a compra do bloco de controle da companhia por cerca de 14 bilhões de reais.

No final de novembro, os chineses investiram mais 11,3 bilhões de reais para comprar ações de minoritários da companhia em uma oferta pública (OPA).

Segundo a ata da reunião de Conselho da CPFL, o presidente do colegiado propôs que o plano de negócios seja atualizado após a conclusão da OPA, “com base nos novos cenários interno e externo”.