Coworkings abrem as portas gratuitamente devido às fortes chuvas

As intensas chuvas que afetam a cidade de São Paulo desde a noite de ontem são responsáveis por muitas histórias trágicas, mas também trazem algumas lições de solidariedade. Muitos coworkings resolveram abrir as portas gratuitamente para quem estiver preso no trânsito devido aos alagamentos ou sem energia elétrica em casa.

A iniciativa foi da Regus, que administra 34 espaços de trabalho compartilhado na capital paulista. Em sua página no LinkedIn, Tiago Alves, presidente da Regus no Brasil, anunciou: “Devido à falta de mobilidade em São Paulo causada pela forte chuva, todos os lounges e coworkings das unidades da Regus e Spaces Brasil estarão liberados ao público em geral sem custo em horário comercial, mediante cadastro na hora com CPF e RG.”

Logo depois, grupos de WhatsApp de escritórios e de faculdades como a Fundação Getúlio Vargas passaram a divulgar uma lista de outros espaços compartilhados que aderiram à iniciativa. Essa foi a mensagem: “Cientes dos estragos e das dificuldades causadas pelas chuvas e em apoio à iniciativa da Regus, os coworkings da grande São Paulo se reuniram e abriram suas portas ao público, sem custos, durante o horário comercial, para ajudar a quem está com problemas de transporte.”

Seguem os espaços que aderiram à campanha, segundo os grupos de WhasApp:

Clube de Negócios – Rua Berta, 300 – Vila Mariana

Amora Coworking– Avenida Chibaras, 666 – Moema

Mango Tree – Rua Pedro Américo, 32, – 19 andar, República

Phanzine Coworking – Av São Luís , 192- sobreloja 27 – República

CAZA+ _ Rua Coronel Melo Oliveira, nº 1121 | Vl. Pompéia.

Mooca Workspace – Rua Visconde de Inhomerim, 570 – Mooca – SP

Worká Coworking – Rua Felipe Gadelha, 110 – Santana – SP

Blocktime Coworking – Rua Oscar Freire, 188 – pinheiros -SP

CreativeSpaceCWK – Rua Pamplona, 287 – Bela Vista

New Working – Rua Flórida, 1758 – Brooklin SP

Myhub Coworking – Rua Doutor Gabriel Piza, 577 – Santana, São Paulo – SP

Urban Cowork – Rua João Gonçalves 484 Centro Guarulhos

Eureka Coworking – Rua Ernesto de Oliveira, 361/353 – Chácara Klabin, São Paulo – SP

TEU Coworking – Rua Hungara, 379 – Lapa – SP

TEU Living – Rua Tonelero, 55 – Lapa – SP

O Estaleiro – Rua Vergueiro 7535 – Ipiranga – SP

2+2 Coworking – Rua Cerro Cora, 1696 – Alto da Lapa – SP

Minds Coworking – Rua Francisco Leitão, 686 – Pinheiros- São Paulo – SP

Apis Coworking – Avenida dos Autonomistas, 896, torre 1, cj 1210 – Vila Yara, Osasco SP

Viveiro Eventos – Rua Wisard 44, Vila Madalena – São Paulo

AGS4 Coworking – Rua Professor Ernest Marcus, 65, Pacaembu – São Paulo

Espaço Vitto – Rua Planalto, 306 – Vila Formosa – São Paulo

Josefin Coworking – Rua Bagé, 204 – Vila Mariana – São Paulo

Josefin Coworking – Rua Dr. Melo Alves, 105 – Jardins – São Paulo

Work2gether Coworking – Av. Paes de Barros, 833 – Mooca – São Paulo