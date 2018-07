Cosméticos são proibidos pela Anvisa por falta de registro

São Paulo – A Anvisa proibiu a fabricação e a comercialização de produtos cosméticos que eram vendidos sem registro. Os produtos em questão – shampoo, condicionador e sabonete – eram fabricados por duas empresas .

Um deles é o The First Shampoo 2.0 Sweet Profissional, fabricado pela Titânia Indústria de Cosméticos, situada em Diadema (SP).

Os outros produtos são fabricados pela Ecco Brasil Ecological Cosmetics, que fica na Vila Maria, também em São Paulo. São eles: Shampoo Erva Doce, Condicionador Ecco e Sabonete Líquido Erva Doce.

A decisão é do dia 19 de julho e determina que as empresas recolham o estoque existente no mercado, em todo o território nacional. EXAME não conseguiu contato com a Titânia. No caso da Ecco Brasil, a reportagem entrou em contato por e-mail e aguarda posicionamento da companhia.