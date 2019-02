Cosan tem prejuízo líquido de R$13,3 mi no 3º tri

São Paulo- A empresa de energia e infraestrutura Cosan reportou nesta quarta-feira prejuízo líquido de 13,3 milhões de reais no terceiro trimestre, ante lucro líquido de 15,2 milhões de reais no mesmo período de 2014, informou a empresa nesta quarta-feira.

Segundo a Cosan, o prejuízo refletiu o menor resultado de equivalência patrimonial da Raízen Energia (unidade de açúcar, etanol e cogeração), parcialmente compensado por melhores resultados operacionais e financeiros das outras unidades.

A Cosan informou menores perdas financeiras no terceiro trimestre, que somaram 204,1 milhões de reais, ante 296,8 milhões no mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Cosan somou 991,8 milhões de reais, alta de 1,7 por cento sobre o terceiro trimestre de 2014.

A receita líquida da empresa somou 11,44 bilhões de reais, alta de 14,2 por cento na comparação anual, refletindo maiores preços dos combustíveis.

MOAGEM DE CANA



A Cosan informou ainda que a unidade Raízen Energia, joint venture com a Shell, teve leve queda de 0,9 por cento na moagem de cana de julho a setembro, na comparação com a mesma etapa de 2014.

As 23 usinas da maior processadora de cana do Brasil moeram 24,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no período.

A Cosan disse ainda que a produtividade agrícola permaneceu em níveis elevados de 90,5 toneladas/hectare, acima dos 73,8 toneladas/ha da safra anterior.

O montante de açúcar média atingiu 136,4 kg/tonelada de cana, ante os 139,9 kg/tonelada de cana na mesma etapa de 2014.