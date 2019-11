Rio de Janeiro – A empresa de infraestrutura e energia Cosan teve lucro líquido ajustado de 460,8 milhões de reais no terceiro trimestre, contra 172,9 milhões de reais no mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado entre julho e setembro somou 1,564 bilhões de reais no terceiro trimestre, ante 1,2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018.