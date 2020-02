Cosan tem lucro líquido ajustado de R$ 392 mi no 4º trimestre

A empresa de energia Cosan informou nesta sexta-feira que teve lucro ajustado de 392 milhões de reais no quarto trimestre, ante 730,3 milhões de reais no mesmo período de 2018.

O lucro líquido do período somou 792,5 milhões de reais, queda de 403% sobre um ano antes.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado entre outubro e dezembro somou 1,373 bilhão de reais, ante 1,485 bilhão de reais no quarto trimestre de 2018. O Ebitda que inclui efeitos extraordinários foi de 2,1 bilhões de reais, queda de 6,2%.

A Cosan informou ainda que a moagem de cana da Raízen Energia, joint venture da empresa com a Shell, foi de 12 milhões de toneladas no trimestre, encerrando o ano safra com um total de 59,6 milhões de toneladas processadas, em linha com a safra anterior.

A produção de açúcar equivalente somou 1,7 milhão de toneladas (+10%), privilegiando a produção de etanol (54% do mix) dada a maior rentabilidade sobre o açúcar.

A Raízen Energia alcançou Ebitda ajustado de 628 milhões de reais (-25%), em linha com a estratégia de venda do ano.