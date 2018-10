Cosan avalia parceria em refino com Petrobras, diz Ometto

São Paulo – A Cosan, que atua em produção de etanol e distribuição de combustíveis, está interessada em parcerias de refino com a Petrobras, afirmou nesta terça-feira o presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto.

A empresa está “olhando” para possíveis parcerias, mas isso dependerá da forma que petroleira pretende vender suas refinarias no país.

A Cosan tem uma joint venture com a Shell, com participação de 50 por cento para cada, na Raízen, a maior produtora de açúcar do mundo e também uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil.