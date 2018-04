Corretoras já estimam que Amazon.com vai valer US$ 1 trilhão

Duas grandes corretoras de Wall Street foram as primeiras a dizer que a Amazon.com vai valer mais de 1 trilhão de dólares depois que a gigante norte-americana do varejo online divulgou mais uma série de fortes resultados trimestrais.

Analistas do Macquarie e da Monnes, Crespi, Hardt and Co elevaram seus preços-alvo para as ações da Amazon para 2.100 e 2.200 dólares respectivamente, o que atribui à companhia valores de mercado entre 1,02 trilhão e 1,07 trilhão de dólares.

Investidores debatem há meses qual das gigantes do setor de tecnologia dos Estados Unidos — Alphabet, Apple e Amazon — será a primeira a atingir a marca do trilhão de dólares.

“Acreditamos que mesmo sem expansão de margem em varejo, os outros negócios podem guiar um crescimento significativo do lucro nos próximos anos e fazer a Amazon a primeira companhia a valer 1 trilhão de dólares”, disse o analista Benjamin Schachter, do Macquarie.

Schachter tem nota máxima, cinco estrelas, por suas recomendações e estimativas de Amazon, segundo dados da Thomson Reuters.