Correios devem continuar a ter prejuízo este ano, diz presidente

Brasília – Os Correios continuarão com prejuízo em 2017 graças aos gastos com o plano de demissão voluntária e as despesas com o plano de saúde da estatal.

A informação foi dada pelo presidente da empresa, Guilherme Campos. No mercado, há expectativa de perdas em torno de R$ 2 bilhões neste ano.

Ao anunciar parceria com a companhia aérea Azul, o executivo disse que grande parte do resultado negativo deste ano é gerado pelo gasto da estatal com o plano de saúde dos funcionários. Só com essa despesa, a companhia deve gastar entre R$ 1,8 bilhão e R$ 1,9 bilhão neste ano.

Outra grande despesa foi gerada pelo plano de demissão voluntária que deve consumir cerca de R$ 970 milhões ao longo de oito anos.