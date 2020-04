Coronavírus suspende produção de cerveja Corona no México

A cerveja Corona, fabricada pelo grupo Modelo, vai parar de ser fabricada temporariamente – mas no no México. O grupo, que também exporta outras marcas para ao menos 180 países, afirmou em comunicado que a suspensão entrará em vigor a partir deste domingo, 5, e que já estava em

processo de reduzir sua produção. A ordem de paralisação partiu do governo mexicano após declarar emergência de saúde e suspender as atividades não essenciais no país, que registra mais de 50 mortes e 1.500 casos de contaminação por coronavírus. Em comunicado, a cervejaria disse que o governo federal reconhece a agroindústria como uma atividade essencial, sendo a cerveja um dos componentes mais importantes desta industria e principal produto de exportação, e que, “se o governo declarar a cerveja como um produto agroindustrial, o Grupo Modelo está pronto para executar um plano com mais de 75% de nossa equipe trabalhando em casa e, ao mesmo tempo, garantindo o fornecimento de cerveja”. Já no Brasil, por enquanto, a fabricação da cerveja Corona não está sendo afetada pelo coronavírus. Procurada por EXAME, a Ambev – fabricante da bebida – confirmou que continua com suas operações inalteradas no país. Grupo Modelo acata medidas dictadas por el Gobierno Federal para hacer frente al SARS-CoV2. https://t.co/MXthEGnl5Q—

Grupo Modelo MX (@GrupoModelo_MX) April 03, 2020

A cerveja Corona é uma das marcas que entrou na lista de negócios sofrendo com a pandemia de coronavírus desde fevereiro. Primeiro porque sua controladora global, a AB InBev, já perdeu 170 milhões de dólares em lucros só nos primeiros dois meses de 2020, diante da redução da demanda na China, um de seus maiores mercados.

Segundo porque, mesmo dentro dos Estados Unidos, onde a marca é controlada por outra empresa, a Constellation Brands, a cerveja foi alvo de questionamentos, já que parte dos americanos associam erroneamente o nome Corona da marca com a pandemia de coronavírus, supondo que há semelhanças entre eles.

A Corona é uma marca criada no México em 1925 e seu nome vem do latim “coroa”, cuja ilustração também aparece nos rótulos da cerveja. O nome do coronavírus também vem do mesmo termo, uma vez que a família de vírus que recebe essa nomenclatura tem o formato de uma coroa.