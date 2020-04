Coronavírus: Páscoa terá compras online e busca por doces mais baratos

A Páscoa neste ano não será igual às outras. De acordo com pesquisa feita pelo Google, sete em cada 10 brasileiros irão mudar algum plano ou costume na celebração.

Cerca de 12% deixará de comprar ovos e chocolates na Páscoa devido ao Coronavírus e 9% não vai mais participar de nenhum almoço no domingo. Cerca de 53% não irá mais viajar no feriado.

O Google realizou uma pesquisa online com mil pessoas entre 7 e 19 de março de 2020, ou seja, antes do início da quarentena em algumas cidades brasileiras. O estudo também considerou alguns dados públicos da busca da ferramenta de pesquisa.

Os alimentos típicos da data também serão diferentes. 38% dos entrevistados irá mudar a forma ou o local de compra de ovos ou chocolates e 36% irá alterar onde compra os itens para o almoço.

A pesquisa mostrou que o brasileiro tem o hábito de comprar ovos e chocolates na Páscoa em lojas físicas. Porém, neste ano, a jornada deve mudar e, para manter o distanciamento social, haverá uma migração parcial para os canais online.

51% dos entrevistados ainda afirmou que pretende evitar os os horários de maior movimento nas lojas, 26% irá comprar online, 22% irá comprar em lugares abertos ou arejados e 21% deve comprar com mais antecedência para garantir o que quer.

Busca pelos ovos

Os ovos de chocolate continuarão protagonistas, mas, devido às incertezas econômicas, é possível que haja um aumento da procura por formatos mais baratos e com menor possibilidade de quebra durante o transporte.

69% continuará comprando ovos de páscoa, enquanto os chocolates em barra serão consumidos por 30% dos entrevistados e 27% irá preferir bombons ou trufas. 21% ainda deve comprar bombons ou trufas individualizadas.

Segundo dados da busca do Google, de 2018 para 2019 houve um aumento do interesse por barras (+30%) e bombons (+17%) e queda de formatos gourmet, como ovo de colher (-6%), o que tende a continuar em 2020.

Com mais pessoas em casa, as buscas no Google por termos relacionados a “como fazer ovos de páscoa” e “receitas de ovos” também estão crescendo em um ritmo mais acelerado do que no mesmo período do ano passado. Nas últimas quatro semanas, as buscas cresceram 5 vezes, enquanto no ano anterior o crescimento foi de 4 vezes.

Almoço familiar?

Ainda que temeroso, o brasileiro mantinha os planos para o almoço de Páscoa até o dia 19 de março, mas reduzindo o número de participantes para incluir apenas a família nuclear que vive na mesma casa.

38% afirmou que iria reduzir o número convidados, 28% disse que só participaria de um almoço se fosse pequeno, 13% disse que desistiu de organizar um almoço em casa e 9% não irá participar mais de nenhum almoço. Apenas 10% disse que não mudaria nenhum comportamento.

Empresas

A expectativa do mercado para a data é desanimadora. Um levantamento do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo) projeta queda de 80% na intenção de compra de produtos de ligados à data.

A Cacau Show, Hershey e Bauducco buscam alternativas para desovar os estoques, já que a pandemia de coronavírus pegou as fabricantes já com todos os ovos de Páscoa produzidos. Vendas pela internet ou whatsapp são algumas das alternativas, assim como conversas com governos para abrir as lojas de rua.