Coronavírus não afetou exportações da Petrobras, diz CEO

As exportações e vendas da Petrobras não foram afetadas até o momento pelo novo coronavírus, que tem provocado uma redução de preços globais do petróleo diante de temores sobre uma queda da demanda, afirmou nesta sexta-feira o presidente da petroleira, Roberto Castello Branco.

Os valores da commodity têm recuado conforme a China tem limitado a circulação de grande quantidade de pessoas. Além disso, como prevenção, viagens ao país asiático têm sido evitadas. No Brasil, por exemplo, as gigantes Vale e a própria Petrobras suspenderam voos de negócios para a China.

O executivo pontuou que a empresa está preparada para lidar com o ambiente de preços baixos da commodity. Para ele, “é apenas um choque, tem duração temporária”.

“Até agora, o efeito do coronavírus tem se manifestado, como era de se esperar, imediatamente nos preços do petróleo. Mas nós administramos a Petrobras nos preparando para viver em um ambiente de preços de petróleo baixos”, disse o executivo, em evento na B3 que marcou a oferta pública de ações ordinárias de titularidade do BNDES e de emissão da Petrobras.

“Uma empresa de commodities, para ser rentável, para gerar valor, tem que ter custos baixos para atravessar um ambiente de preços baixos sobrevivendo bem, confortavelmente.”

Durante o evento, o executivo disse ainda que uma greve de petroleiros iniciada no sábado não afetou a produção da companhia até agora e frisou que o movimento tem “conotação política”.