Coronavírus causa perdas de mais de US$ 4 bilhões para empresas aéreas

A epidemia do novo coronavírus causou “uma redução potencial entre quatro bilhões e cinco bilhões de dólares” em receitas para as companhias aéreas do mundo, anunciou na quinta-feira (14) a Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO).

A agência das Nações Unidas informou que “70 companhias aéreas cancelaram todos os voos internacionais de e para a China” e “50 outras companhias aéreas reduziram suas atividades”.

Isso provocou “uma redução de 80% na capacidade aérea estrangeira para viajantes de e para a China, bem como uma redução de 40% na capacidade aérea de companhias aéreas chinesas”, segundo estimativas preliminares da ICAO.

O primeiro trimestre de 2020 registrou uma “redução de 39 a 41% na capacidade de passageiros, ou seja, uma redução de 16,4 a 19,6 milhões de passageiros em relação às previsões de companhias aéreas”, destacou o comunicado da organização.

“Antes da epidemia (…) as companhias aéreas planejavam aumentar a capacidade em 9% nas conexões internacionais de e para a China no primeiro trimestre de 2020 em comparação a 2019”, de acordo com a ICAO.

A China isolou o acesso a várias cidades e proibiu as viagens organizadas de seus cidadãos ao interior do país e ao exterior para tentar conter a epidemia que surgiu em Wuhan, capital da província de Hubei, e que já matou 1.483 pessoas e contaminou outras 64.600 no país.

Países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos desaconselham qualquer viagem à China.