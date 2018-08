Copagaz pagará R$ 2,2 milhões para encerrar investigação de cartel no Cade

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) assinou acordo nesta quarta-feira, 22, com a empresa Copagaz em processo que apura suposto cartel no mercado de distribuição de gás de cozinha (GLP) no Distrito Federal e outras localidades do Centro-Oeste. A empresa pagará multa de R$ 2,2 milhões para encerrar a investigação.

O acordo é o quarto firmado no processo instaurado em 2016.

Também fecharam compromissos e pagaram multas as empresas Supergasbras (R$ 7,4 milhões), Liquigás (R$ 2,9 milhões) e Ultragaz (R$ 2,1 milhões).