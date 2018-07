Copa Airlines inaugura rota que liga Salvador a 78 destinos via Panamá

Cidade do Panamá – A companhia aérea panamenha Copa Airlines inaugurou nesta terça-feira (24) a rota que liga Salvador à Cidade do Panamá, capital do país.

Inicialmente, serão dois voos por semana entre as cidades – às terças e às sexta-feiras. Os aviões utilizados serão Boeings 737-800, com capacidade para 160 passageiros.

O vice-presidente de Vendas da Copa Airlines, Cristophe Didier, indicou que, com a nova rota, a empresa passa a voar para nove destinos no Brasil. São 13 voos diários, o segundo maior número entre as companhias estrangeiras que operam no país.

Didier ainda afirmou que Salvador é uma cidade mundialmente conhecida por seu Carnaval, pela vida noturna, pelas praias e pelo rico patrimônio cultural.

O ministro de Comércio e Indústria do Panamá, Augusto Arosemena, disse que a conexão ajudará a ampliar a competitividade e consolidar o país como um “hub logístico” e um centro turístico.

Participaram do evento diretores da companhia aérea, representantes da embaixada do Brasil na capital do país e da Autoridade de Turismo do Panamá.

De acordo com dados da administração do Aeroporto Internacional de Tucumán, 448 mil pessoas que passaram pelo “hub” viajaram para destinos brasileiros, entre eles Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

A Copa Airlines atualmente oferece voos para 78 destinos em 32 países do continente americano e também do Caribe.