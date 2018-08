Controladora do Tinder eleva receita trimestral com mais usuários pagantes

O aplicativo de relacionamento Tinder atraiu milhares de usuários pagantes no segundo trimestre, o que ajudou a controladora Match Group a ter um resultado trimestral acima do esperado e a elevar previsões de receita para o ano.

A Match Group, que também tem os serviços de relacionamento PlentyOfFish, Match.com e OkCupid, tem investido pesado para levar o Tinder para mercados emergentes e promover seus outros produtos.

As ações da companhia subiram 13 por cento, para 44,04 dólares no pregão após o encerramento, depois de informar que o Tinder atraiu 300 mil usuários pagantes no segundo trimestre. Analistas do Goldman Sachs esperavam uma adição de 278 mil.

O Tinder tem atualmente uma média de 3,8 milhões de usuários. No total, a Match tem 7,7 milhões de usuários.

O Tinder revelou nesta terça-feira uma versão do serviço voltada apenas para estudantes e que será lançada no próximo mês, o “Tinder U”.

A Match agora espera receita para 2018 de entre 1,68 bilhão e 1,72 bilhão de dólares ante a expectativa anterior de faturamento entre 1,6 bilhão e 1,7 bilhão de dólares.

As ações da empresa mais que dobraram de valor nos últimos 12 meses, acumulando valorização de 23 por cento em 2018, apesar do Facebook ter anunciado que vai lançar seu próprio serviço de relacionamento.

A receita da Match no segundo trimestre subiu 36 por cento, para 421 milhões de dólares, superando expectativa média de analistas de 412,8 milhões, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S. O lucro líquido atribuível a acionistas saltou de 51,4 milhões para 132,5 milhões de dólares.