Controlador Tauruspar vendeu quase 1,2 milhão de ações da Taurus Armas

São Paulo – A Taurus Armas informa que seu controlador, a Tauruspar Participações S.A., fez venda de ações da própria companhia na terça, 15, dia em que a empresa fabricante de armas chamou a atenção dos investidores em meio ao decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro alterando regras para a posse de armas de fogo no País.

A Tauruspar vendeu em bolsa 260 mil ações ordinárias, ou 0,56% do total dessa classe, e 923 mil preferenciais, cerca de 3,27%. Assim, a participação total da companhia, que era de 85,06% do capital social votante passou para 84,50%.

Na terça, o papel ordinário fechou a R$ 7,00 e a ação preferencial terminou o dia negociada a R$ 6,45. Por esses valores de fechamento, a operação, portanto, corresponderia a cerca de R$ 7,77 milhões.

Em comunicado, a empresa explica que a transação foi efetuada para obtenção de recursos financeiros e não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa.

Na terça, as ações PN chegaram a subir mais de 4% antes do anúncio do decreto, depois passaram a cair com a percepção de que as regras foram mais brandas do que o esperado e com a informação de que o governo prepara um estudo para a abertura de mercado para a produção de armas no Brasil, e encerraram o pregão com perdas de 22,29%.