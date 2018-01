Continental e Bosch investem em negócio para carros autônomos

Berlim/Frankfurt- A alemã Continental e a Bosch, as maiores fornecedoras automotivas do mundo, compraram uma participação de 5% cada na empresa de mapeamento digital HERE, à medida que a indústria une recursos com as principais montadoras para desenvolver veículos autônomos.

As montadoras de luxo BMW, Daimler e Audi, da Volkswagen, compraram a HERE do grupo finlandês de telecomunicações Nokia por 2,8 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) em 2015. Elas tem agora 74% da empresa de tecnologia.

As montadoras querem evitar se tornarem dependentes de provedores de mapeamento, como o Google, da Alphabet, um concorrente na corrida para desenvolver veículos autônomos. A fabricante de chips Intel também detém uma participação de 15% na HERE.

A Continental e Bosch disseram separadamente que queriam desenvolver sua experiência em assistência ao motorista e outras tecnologias baseadas em dados.