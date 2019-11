Em novo leilão, consórcio da Petrobras arremata único bloco vendido

São Paulo — Um consórcio da Petrobras com a chinesa CNODC arrematou nesta quinta-feira o bloco Aram, na Bacia de Santos, com bônus de assinatura fixo de 5,05 bilhões de reais, durante a 6ª Rodada de licitação de áreas do pré-sal sob regime de partilha, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A oferta vencedora pelo principal bloco da rodada, o único dos cinco ofertados no certame que foi vendido, somou o percentual mínimo de 29,96% de excedente em óleo à União, sem ágio.

Não houve proposta para os outros blocos ofertados, que incluíam Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário, na Bacia de Santos, e Norte de Brava, na Bacia de Campos.

O bônus de assinatura fixo total do leilão era de 7,85 bilhões de reais.

A Petrobras havia exercido o direito de preferência por Aram, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava.