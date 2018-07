Conselho de Desestatização de SP aprova edital de venda da Cesp

São Paulo – O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED), de São Paulo, aprovou as condições gerais do edital de venda do controle acionário da elétrica Cesp , informou a companhia em fato relevante nesta sexta-feira.

A companhia disse que o edital e seus anexos, bem como a ata de reunião do CDPED, serão publicados no sábado.

O governo paulista chegou a agendar a desestatização da empresa no ano passado, mas suspendeu a licitação devido à falta de interesse de investidores na geradora, cujos contratos venceriam todos até 2028.

Em abril, a Reuters revelou que ao menos três grupos avaliam o leilão de privatização da Cesp.