Conselho da Petrobras sinaliza possível acordo com a Sete Brasil

São Paulo – O Conselho de Administração da Petrobras aprovou os principais termos para um possível acordo com a Sete Brasil Participações no âmbito da mediação extrajudicial.

Segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 1º de março, pela petrolífera, entre os termos estabelecidos pelo acordo está prevista a manutenção dos contratos de afretamento e de operação referentes a quatro sondas, com o encerramento dos contratos celebrados em relação às demais 24 sondas.

Os contratos terão vigência de 10 anos com taxa diária de US$ 299 mil. O valor inclui o afretamento e operação das unidades, acrescenta a companhia.

O acordo também prevê a saída da Petrobras e de suas controladas do quadro societário das empresas do Grupo Sete Brasil e do FIP Sondas, bem como o consequente distrato de todos os demais contratos não compatíveis com os termos do acordo.

Sua celebração, informa a Petrobras, está condicionada à apresentação pela Sete Brasil de operador de sondas de classe internacional e com experiência em águas profundas, em conformidade com os critérios de aprovação da Petrobras, e ao sucesso na negociação e aprovação, pelos órgãos competentes de ambas as empresas, dos termos e condições finais dos documentos necessários à implementação do acordo.