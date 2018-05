Conselho da Marfrig aprova financiamento para compra da National Beef

São Paulo – A Marfrig informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou a contratação de financiamento até 900 milhões de dólares em operação relacionada à compra da norte-americana National Beef Packing Company.

O financiamento será contratado por sua subsidiária norte-americana NBM US Holdings junto ao Rabobank e desembolsado em parcelas a cada solicitação de desembolso, com prazo de 364 dias contados. O objetivo do empréstimo é financiar a aquisição de 51 por cento do capital social votante e total da National Beef Packing, conforme acordo anunciado no início de abril.