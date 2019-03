Conselho da Gafisa elege Roberto Luz Portella como CEO

São Paulo — O conselho de administração da Gafisa elegeu Roberto Luz Portella para ocupar as posições de diretor presidente, financeiro e de relações com investidores, em substituição a Ana Maria Recart, que renunciou aos cargos após uma nova troca de controle da empresa.

Portella já atuava desde 15 de março como membro do conselho e acumulará as funções, de acordo com o comunicado. Também foi escolhido Eduardo Larangeira Jácome para diretoria executiva operacional da Gafisa, no lugar de Karen Sanchez Guimaraes, que também deixou a companhia.

Em fevereiro, a GWI, do investidor Mu Hak, leiloou 14,6 milhões de ações da Gafisa, o equivalente a uma participação de 33,67 por cento dos papéis ordinários da construtora, ao preço de 9 reais, passando o controle da companhia para um grupo de investidores financeiros locais em operação intermediada pela corretora Planner.