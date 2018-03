Conselho da Eletropaulo aprova acordo de R$1,5 bi com Eletrobras

São Paulo – O conselho de administração da AES Eletropaulo aprovou o acordo pelo qual a empresa pagará 1,5 bilhão de reais à estatal Eletrobras para quitar dívida de um processo judicial, informou a companhia do grupo AES nesta quinta-feira.

Do total do acordo, 250 milhões serão pagos à vista pela Eletropaulo à Eletrobras após trânsito em julgado da homologação judicial do acordo.

Após isso, a Eletropaulo vai pagar três parcelas anuais de 300 milhões de reais e um pagamento adicional de 250 milhões 48 meses após a homologação do acerto.

Os pagamentos serão atualizados por CDI mais 1 por cento contados a partir de 1º de fevereiro, disse a Eletropaulo, que divulgou nesta quinta-feira ata de reunião de conselho realizada em 6 de março.

No último dia 9, o conselho da Eletrobras já havia aprovado o acordo.