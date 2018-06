São Paulo – O Conselho de Administração da transmissora de energia elétrica Cteep aprovou a contratação de uma captação de recursos no volume máximo de até 150 milhões de dólares por meio de um empréstimo externo com swap, segundo ata de reunião do colegiado divulgada nesta quinta-feira.

A operação terá prazo máximo de dois anos, de acordo com a deliberação dos conselheiros, por unanimidade.

Mais informações em breve.