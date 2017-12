Conselho da Copel aprova investimentos de R$ 2,93 bi para 2018

São Paulo – O Conselho de Administração da elétrica Copel aprovou investimentos de 2,93 bilhões de reais para 2018, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira.

A Copel afirmou que, do total projetado, 888,5 milhões de reais serão destinados à conclusão da construção do Complexo Eólico Cutia, que sofreu alteração em seu cronograma de entrada em operação e consequente readequação do seu cronograma financeiro em 2017.

A elétrica informou ainda que 790 milhões de reais serão destinados ao segmento de distribuição de energia, para fazer frente a ampliação e modernização da rede, bem como manutenção e melhoria dos indicadores de qualidade; 743,6 milhões de reais serão alocados na conclusão das obras de geração e transmissão; e 340,2 milhões de reais no segmento de telecomunicações para suportar a ampliação da base de clientes.