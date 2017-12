Conselho da concessionária de Cumbica aprova aumento de capital

São Paulo – O conselho fiscal da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos aprovou aumento de capital de 850 milhões de reais, mediante a emissão de 1,104 bilhão de ações ordinárias, de acordo com a ata da reunião realizada em 6 de dezembro e divulgada nesta terça-feira.

O aumento de capital será intergralizado mediante aporte de capital pelos acionistas, na proporção de suas participações acionários, nesta terça-feira.

A Infraero, que detém 49 por cento da concessionária, vai subscrever 540,9 milhões de ações ordinárias, no valor de 417 milhões de reais. O Aeroporto de Guarulhos Participações (Grupar), composto por 80 por cento pela Invepar e 20 por cento da sul-africana Airports Company, vai subscrever 433,4 milhões de reais em ações. O preço de emissão das ações foi fixado em 0,77 real.

“Para fins de adequação, o capital autorizado será aumentado em 669,558 milhões de reais”, informou a concessionária.

O conselho de administração da concessionária também aprovou, em reunião no último dia 7, a contratação de dívida de 30 milhões de reais junto ao Banco Daycoval, de acordo com a ata divulgada também nesta terça-feira.

Além disso, foi aprovada na mesma reunião a renovação do limite da conta garantida mantida junto à Caixa Econômica Federal, no montante de 50 milhões de reais, com apresentação de garantia de 100 por cento pela Invepar.