São Paulo – O conselho de administração da elétrica paulista Cesp aprovou o nome de Benedito Pinto Ferreira Braga Junior para o colegiado da companhia, em decisão que precisará ser ratificada em assembleia geral de acionistas marcada para 2 de agosto.

Na ocasião, também deverá ser designado o presidente do conselho, bem como eleito o conselheiro fiscal, de acordo com sumário das deliberações do conselho da companhia.