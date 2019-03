Conselho da Cemig GT aprova compra de fatia na Renova

São Paulo — O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) [CMIGDT.UL], subsidiária da elétrica mineira Cemig , aprovou a compra de participação acionária na Renova Energia e, ao mesmo tempo, a venda do complexo eólico Alto Sertão III para a AES Tietê, conforme fato relevante divulgado na noite de quinta-feira, 22.

A empresa destacou que as ações fazem parte de seu plano de reestruturação.

De acordo com o comunicado, o Conselho da Cemig GT aprovou a compra de ações ordinárias e preferenciais da Renova Energia, de propriedade do CG I Fundo de Investimento em Participações, contemplando ações pertencentes ao bloco de controle da Renova. Em contrapartida, o CG I receberá títulos da dívida emitidos pela Renova e subscritos pela Cemig GT e Light Energia.

“Vamos sanear a empresa para que ela volte a participar de forma competitiva de certames de energia renovável e retome a liderança em geração de energia eólica no país”, afirmou na nota o diretor de Gestão de Participações da Cemig, Daniel Faria Costa.

Em paralelo, o Conselho aprovou orientação de voto na Renova para alienação do Complexo Eólico Alto Sertão III para a AES Tietê Energia e o reperfilamento das dívidas da Renova com os bancos BTG, Citibank e com a Cemig GT e a Light.

Para Faria, a reestruturação da Renova busca equacionar o seu endividamento para expansão da empresa.