Conselho da Algar Telecom aprova aquisição de Smart

São Paulo — O conselho de administração da operadora brasileiraaprovou a compra da totalidade do capital social da Smart Telecomunicações e Serviços, segundo ata de reunião realizada na última sexta-feira e divulgada nesta segunda-feira, 25.

O documento não informa detalhes como o valor desembolsado na transação ou prazo para conclusão do contrato. A Algar Telecom atua em 15 estados, oferecendo produtos de telefonia fixa e móvel, além de planos de TV e internet banda larga, de acordo com informações no site da empresa.