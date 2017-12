Conselho da Airbus inicia reestruturação para plano de sucessão

Paris – A Airbus confirmou nesta sexta-feira a saída do diretor de planejamento Fabrice Brégier como parte de uma série de movimentos do conselho nos preparativos para planos de sucessão após semanas de especulação em torno da maior empresa aeroespacial da Europa.

O movimento dá ao presidente-executivo Tom Enders uma liberdade para o restante deste que será seu último mandato, que termina em abril de 2019.

Confirmando os detalhes informados pela Reuters na terça-feira, a Airbus disse que Brégier será substituído em fevereiro pelo colega francês Guillaume Faury, chefe de Airbus Helicopters de 49 anos, que também trabalhou com automóveis.

Enders de origem alemã, que no início deste ano manifestou interesse em permanecer no cargo mesmo depois de 2019, agora vai se demitir no final de seu mandato atual, dizendo em comunicado que era hora de “mentes novas para os anos 2020”.

“Fabrice… foi muito popular entre as companhias aéreas por sua rápida resposta e atenção aos detalhes. A Airbus tem um grande grupo de talentos… e vai se encaixar com uma nova liderança”, disse à Reuters Peter Bellew, diretor de operações da Ryanair e ex-presidente-executivo da Malaysia Airlines.

Membros da equipe da Airbus procuraram atenuar a especulação de que Enders influenciou na demissão de Brégier e apresentaram o movimento como o trabalho de um conselho independente.

Mas analistas disseram que os esforços para um recomeço restringiram as ambições de ambos os executivos, encerrando uma parceria de longa data, mas problemática ao comando da Airbus. Mesmo assim, muitos viram Enders como um vencedor claro.