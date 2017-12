Conselho aprova joint venture entre Fras-le e Ask Automotivo

SÃO PAULO (Reuters) – O conselho de administração da fabricante de implementos rodoviários Randon se manifestou favoravelmente à associação da controlada Fras-le com a Ask Automotive na Índia, informou a empresa ao mercado nesta quarta-feira.

A nova joint venture das companhias, chamada ASK Fras-le Private e com sede no Estado indiano de Haryana, será controlada pela Fras-le, com participação de 51 por cento, e produzirá “lonas e pastilhas para veículos comerciais, destinadas ao mercado de reposição e montadora”.

O aporte inicial das duas sócias será de 10 milhões de dólares, disse a Randon.

“A junção do know-how da Fras-le com a experiência da ASK tem como propósito atender o mercado indiano, o Nepal, Sri Lanka e Bangladesh, bem como a demanda global de produtos de fricção por meio de exportações…”,disse a Randon em comunicado.