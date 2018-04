Conhecida pelos chocolates, Mars investe em nova linha saudável no Brasil

São Paulo – Conhecida pelos chocolates M&M’s, Snickers e Twix, a Mars quer ampliar a sua linha de alimentos saudáveis no Brasil e crescer em segmentos ainda pouco explorados. Ela lançou três sabores de risoto pré-cozido da marca Uncle Ben’s e dois pacotes de arroz, que ficam prontos em apenas dois minutos no micro-ondas.

O objetivo é desenvolver uma divisão que ainda é pequena no país, de alimentos. Por aqui, a empresa atua em três frentes: alimentos, pet e chocolates e doces. Em outros países, ainda tem uma divisão de bebidas e de pesquisa e inovação.

A maior divisão da companhia no país é a de alimentos para animais de estimação, com as marcas Pedigree e Whiskas, entre outros. Os chocolates e doces estão em segundo lugar, com as marcas M&M’s, Twix, Snickers e Skittles.

A terceira divisão, de alimentos, ainda é pequena. Agora, a companhia quer mudar esse cenário e fortalecer seu negócio de alimentos, que faz o mix de arroz Ráris, marca exclusiva para o país, e os saquinhos de arroz Uncle Ben’s.

O primeiro passou foi ampliar a fábrica em Guararema, São Paulo, que também produz os chocolates. A companhia anunciou um investimento de 1 bilhão de reais até 2020 no Brasil, voltado a marketing e ampliação de suas fábricas

Com a ampliação, a companhia também irá ampliar o seu portfólio de produtos. No início de abril, lançou a linha de pisoto e arroz pré-cozido da Uncle Ben’s, que podem ser preparados no micro-ondas.

O Brasil é o segundo país que mais consome arroz no mundo, atrás da Indonésia, diz Mauricio Schonenberger, diretor da Mars Foods. De cada 10 pratos, sete incluem arroz como acompanhamento, como o tradicional arroz com feijão, estrogonofe ou picadinho.

Mesmo assim, é difícil crescer com foco apenas no arroz branco, tradicional. Apesar da predileção nacional, o diretor diz que o mercado é muito pulverizado, com fortes marcas regionais e poucas com presença em todo o país. Além disso, já é um setor bem estabelecido, sem espaço para expansão.

Por isso, o diretor acredita que o lançamento da nova linha pode impulsionar o crescimento de um novo segmento, ainda pouco explorado, o de arroz especial. A estratégia já funcionou em outros países, como o Reino Unido e a empresa espera repetir o sucesso por aqui.