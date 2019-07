Em um espaço de 4 470 metros quadrados, dividido em dois andares de um prédio na Vila Olímpia, a Reckitt Benckiser, empresa detentora de marcas como Veja, Vanish, Sustagen e Naldecon, inaugurou seu pri­meiro escritório comercial.

Com centros de distribuição nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o grupo não tinha um escritório administrativo centralizado e mantinha as equipes de mar­keting, comercial e recursos humanos divididas entre as unida­des de logística.

No novo ambiente, os funcionários contam com três opções de estação de trabalho — individual, coletiva e ergonômica, que permite a adaptação da altura para quem quer ficar em pé ou tem necessidades especiais. E ninguém tem posto fixo.

“Um lugar confortável e agradável é um dos fatores que contribuem para a liberdade de criação”, diz Ricardo Mueller, diretor de RH da RB na América Latina. Sala de amamentação e lanchonete da rede de padarias Dona Deôla enchem os olhos, mas o que chama a atenção, pasme, são os banheiros.

A arquitetura dos toaletes foi pensada com cuidado para representar locais e ocasiões nos quais os consumidores usam produtos da empresa. Há um “banheiro-balada” inspirado nas camisinhas Olla e Jontex; outro retrô, com antigas propagandas da marca Harpic; e um no estilo praia que celebra os repelentes Mortein, Veet e SBP.

Além da preocupação com o bem-estar dos empregados, a construção teve um olhar para o meio ambiente, o que rendeu à companhia o certificado Leed Gold — concebido e concedido pela ONG United States Green Building Council para projetos sustentáveis.

*Estagiária sob supervisão de Elisa Tozzi